POL-RT: Versuchter Überfall auf Discounter; Versuchte Sprengung von Zigarettenautomat; Verkehrsunfälle; Einbruch; Bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt; Pkw aufgebrochen

Mit Messer Bargeld gefordert (Zeugenaufruf)

Die Polizei hat am Montagnachmittag in Reutlingen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen nach einem noch unbekannten Kriminellen gefahndet. Der Mann betrat kurz vor 16.30 Uhr einen Discounter in der Föhrstraße und forderte unter Vorhalt eines Messers die Kassiererin zur Aushändigung von Bargeld auf. Offenbar als der Täter weitere Kunden bemerkte, flüchtete er ohne Raubgut mit einem Fahrrad in Richtung Sondelfinger Straße. Er konnte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Verletzt wurde niemand. Der Unbekannte ist circa 170 Zentimeter groß und war mit einer schwarzen Sturmhaube mit Augenschlitzen maskiert. Außerdem trug er eine schwarze Winterjacke sowie eine schwarze Jogginghose und führte eine schwarze Umhängetasche oder einen schwarzen Rucksack mit sich. Er sprach Deutsch. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. Außerdem werden drei noch unbekannte Zeugen gesucht, die die Flucht des Täters auf seinem Fahrrad beobachtet hatten. Einer der Männer war dem Flüchtenden außerdem eine gewisse Strecke hinterhergerannt. Insbesondere diese drei Zeugen werden gebeten, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen. (mr)

Reutlingen (RT): Versuchte Sprengung von Zigarettenautomat (Zeugenaufruf)

Ein lauter Knall hat in der Nacht zum Dienstag in Orschel-Hagen zu einem Polizeieinsatz geführt. Mehrere Zeugen hatten gegen 0.40 Uhr die Polizei verständigt, nachdem sie rund 20 Minuten zuvor ein explosionsartiges Geräusch wahrgenommen und einen beschädigten Zigarettenautomaten bei einer Bushaltestelle am Kreisverkehr Berliner Ring / Nördlinger Straße festgestellt hatten. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei mit Helmen bekleidete Personen im Ausgabeschacht des Automaten zuvor offenbar einen Böller gezündet hatten. Das Gerät wurde dadurch zwar beschädigt, an dessen Inhalt gelangten die Täter jedoch nicht. Diese flüchteten anschließend auf einem dunklen Motorroller in Richtung Roanner Straße. Eine eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief ohne Erfolg. Zeugen, die nähere Angaben zur Tat oder den gesuchten Personen bzw. dem Motorroller machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/96110 beim Polizeiposten Reutlingen-Nord zu melden. (rd)

Reutlingen (RT): Unfall an Fußgängerampel (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend, gegen 17.10 Uhr, an einer Fußgängerampel in der Eberhardstraße ereignet hat. Ersten Erkenntnissen zufolge waren eine 22-Jährige und eine 23 Jahre alte Mitfahrerin mit einem E-Scooter auf dem Radstreifen der Eberhardstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. An einer Fußgängerampel kurz nach der Einmündung zur Federnseestraße missachtete die E-Scooter-Lenkerin offenbar das für sie geltende Rotlicht. Daraufhin kollidierte das Fahrzeug mit einer Sechsjährigen, die gemeinsam mit ihrem Vater die Straße überqueren wollte. Das leichtverletzte Kind wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Eine Weiterbehandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (rd)

Gönningen (RT): Heftig aufgefahren

Leicht verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge ein 48-Jähriger bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen auf der Lichtensteinstraße. Ein 40-Jähriger fuhr gegen 06.30 Uhr mit seinem Daimler-Benz Sprinter auf der Lichtensteinstraße in Richtung Reutlingen. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit übersah er den 40-Jährigen, der mit seinem Seat Cupra Leon verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Er reagierte zu spät und krachte ihm ins Heck. Bei der Kollision wurde der Seatfahrer leicht verletzt, ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. (mh)

Kirchheim (ES): Radfahrer gestürzt - Verursacher fährt davon (Zeugenaufruf)

Ein Pkw-Lenker oder eine Fahrerin hat am Montagabend einen Radfahrer zu Sturz gebracht und ist anschließend davongefahren. Der 52-Jährige war gegen 21.40 Uhr mit einem Herrenrad auf der Henriettenstraße in Richtung Ötlingen unterwegs. Seinen Angaben nach kam ihm ein silberfarbenes Fahrzeug, möglicherweise ein BMW, entgegen und machte einen Schlenker auf ihn zu. Hierdurch erschrak der 52-Jährige, wich nach rechts aus und stieß gegen den Bordstein. Anschließend stürzte er zu Boden und zog sich mehrere Verletzungen zu. Der Mann wurde anschließend in den Räumlichkeiten der nahegelegenen Feuerwehr ärztlich versorgt. Das silberfarbene Fahrzeug war ohne anzuhalten in Richtung Stadtmitte weitergefahren. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021/501-0 erbeten. (ms)

Kirchheim unter Teck (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Ein Wohnhaus in der Esslinger Steige ist im Verlaufe des Montags von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 17.30 und 20.10 Uhr drang der Täter gewaltsam in das Gebäude ein und durchwühlte sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Das genaue Diebesgut des Unbekannten steht abschließend noch nicht fest. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (mh)

Bissingen/Teck (ES): Radfahrer schwer verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag erlitten. Gegen 16.15 Uhr wollte ein 45 Jahre alter VW-Lenker von einem Parkplatz bei einer Kleingartenanlage aus auf einen geteerten Feldweg in Richtung K 1250 einfahren. Dabei übersah er einen auf dem Feldweg von Weilheim herkommenden 45-Jährigen auf einem Pedelec. Durch einen geparkten Van war die Sicht des Autofahrers erschwert. Infolge der anschließenden Kollision kam der Radler zu Fall. Er musste nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mit Leitplanken und Gegenverkehr kollidiert

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und einem Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 16.500 Euro ist es am Montagmittag auf der L 1208 gekommen. Eine 87 Jahre alte Frau war mit ihrem BMW gegen 13.10 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Steinenbronn unterwegs. Aus unbekannter Ursache streifte sie mit ihrem Wagen in einer 180-Grad-Kurve zunächst die rechten Leitplanken, ehe der BMW über beide Spuren hinweg in den Gegenverkehr geriet und dort mit dem Mercedes einer 53-Jährigen zusammenstieß. Anschließend kollidierte der BMW noch nahezu frontal mit den Leitplanken. Aufgrund ihrer beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde die Seniorin vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Mercedes-Lenkerin war ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt geblieben. Die Autos der Frauen mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dennoch kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Nürtingen (ES): Kind gestürzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag verletzt worden. Der Achtjährige war auf seinem Kinderfahrrad gegen 17.10 Uhr in der Wendlinger Straße unterwegs, als er alleinbeteiligt stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Jungen mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (mr)

Ostfildern (ES): Alkoholisiert gegen Sporthalle gekracht

Eine folgenreiche Fahrt mit dem Pkw unternahm eine 39-Jährige am Montagabend in Nellingen. Die Frau fuhr kurz nach 18.30 Uhr mit ihrem Opel Corsa von der Adlerstraße zur Ludwig-Jahn-Halle und wollte dort ihren Wagen vorwärts einparken. Der Einparkversuch endete jedoch abrupt an der Hallenwand, da die Frau offensichtlich Gas- und Bremspedal verwechselt hatte. Der dadurch entstandene Schaden an der Sporthallenwand dürfte mehrere tausend Euro betragen. Die in der Folge verständigten Polizeibeamten stellten während der Unfallaufnahme bei der 39-Jährigen eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Ein Vortest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Zudem stellte sich vor Ort heraus, dass ein 21 Jahre alter Bekannter der Frau, nach dem Unfall den Wagen von der Hallenwand weggefahren hatte. Dieser war jedoch nicht nur mit einem Wert von über einer Promille erheblich alkoholisiert, sondern besaß auch keine gültige Fahrerlaubnis. Beide Personen mussten daraufhin eine Blutprobe abgeben. Sie sehen nun gleich mehreren Strafanzeigen entgegen. (gj)

Tübingen (TÜ): Bekannten mit Messer verletzt

Nach einer Auseinandersetzung am Montagabend in der Karlstraße ermittelt der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Gegen 22.30 Uhr soll es aus noch unbekannter Ursache in einem Wettbüro in der Poststraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 38-Jährigen und mehreren weiteren, ihm zumindest teilweise flüchtig bekannten Personen gekommen sein. Die Handgreiflichkeiten verlagerten sich daraufhin in die Karlstraße, wo der 38-Jährige im Bereich der Steinlachbrücke von einem Bekannten mit einem Messer am Bein verletzt worden sein soll. Der nach ersten Erkenntnissen Leichtverletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Beschuldigten, der zwischenzeitlich geflüchtet war, verlief ohne Erfolg. Zwei in der Nähe aufgefundene Messer wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. (rd)

Tübingen-Hirschau (TÜ): Fahrzeug aufgebrochen

Ein im Ritterweg geparkter BMW ist in der Nacht von Montag auf Dienstag aufgebrochen worden. Vermutlich am frühen Dienstagmorgen, kurz vor zwei Uhr, schlug der Kriminelle eine Scheibe an dem bereits älteren Fahrzeug ein, aus dem er in der Folge das Autorradio samt Display mitgehen ließ. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1.800 Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mh)

Rottenburg (TÜ): Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 17 Jahre alter Radler bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Tübinger Straße erlitten. Der junge Mann befuhr kurz vor 22 Uhr mit einem Pedelec den Fahrradstreifen neben der Tübinger Straße stadteinwärts. Derzeitigen Ermittlungen zufolge musste er im Bereich einer Schule einem dunklen Pkw ausweichen, der von einer dortigen Einmündung auf die Tübinger Straße einfuhr. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge war es offenbar nicht gekommen. Jedoch stürzte der Jugendliche mit seinem Pedelec zu Boden. Passanten kümmerten sich um den verletzten 17-Jährigen, der anschließend vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Der dunkle Pkw, von dem keine weitere Beschreibung vorliegt, war nach dem Vorfall in unbekannte Richtung davongefahren. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und dem gesuchten Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Rottenburg unter Telefon 07472/9801-0 entgegen. (rd)

