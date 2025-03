Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Rettungsdienst angegangen; Körperverletzung; Bombenfund; Exhibitionist

Reutlingen (ots)

Küchenbrand

Noch unklar ist die Ursache für einen Brand, der sich am Samstagvormittag in der Heilbronner Straße in einem Mehrfamilienhaus ereignet hat. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 11.20 Uhr das Feuer und alarmierte die Rettungskräfte. Vor Ort konnte die Feuerwehr den Brand in der Küche rasch löschen. Personen befanden sich keine in der Brandwohnung, verletzt wurde niemand. Da aufgrund der Rauchentwicklung die gesamte Wohnung in Mitleidenschaft gezogen wurde, bleibt diese bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Walddorfhäslach (RT): Unfall aufgrund von Sekundenschlaf

Zwei Verletzte, hoher Sachschaden und eine Straßensperrung sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 464 ereignet hat. Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Peugeot die Bundesstraße von Walddorfhäslach in Richtung Dettenhausen. Ein paar hundert Meter nach dem Abzweig zur Landesstraße 388 geriet der 55-Jährige laut eigenen Aussagen aufgrund von Sekundenschlaf auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort seitlich mit dem Volvo eines 68-Jährigen, der in Richtung Walddorfhäslach unterwegs war. In Folge des Zusammenstoßes kamen beide Pkw von der Fahrbahn ab und kamen in der angrenzenden Böschung zum Stillstand. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer sowie die 51-jährige Beifahrerin im Volvo leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Beide Fahrzeuge, an welchen Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 13.000 Euro entstanden ist, mussten abgeschleppt werden. Die B 464 wurde in dem Bereich bis 17 Uhr voll gesperrt.

Pfullingen (RT): Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr (Zeugenaufruf)

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro sind das Resultat eines Vorfalls, welcher sich am Samstagabend in der Marktstraße ereignet hat. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie zwei Jugendliche gegen 22.30 Uhr ein Absperrband auf die Fahrbahn legten. Beim Heranfahren eines VW Golf spannten die beiden Unbekannten ruckartig das Absperrband bis auf etwa Brusthöhe. Durch das plötzlich vor ihr auftauchende Hindernis erschrak die 28-jährige Fahrzeuglenkerin derart, dass sie eine Gefahrenbremsung einleitete um eine Kollision zu verhindern. Trotz ebenfalls sofort eingeleiteter Vollbremsung eines nachfolgenden zweiten VW Golf konnte ein Zusammenstoß der beiden Pkw nicht verhindert werden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Hinweise zu den beiden Jugendlichen, die unmittelbar nach dem Aufprall in unbekannte Richtung flüchteten, werden beim Polizeirevier Pfullingen unter 07121/9918-0 entgegengenommen.

St. Johann (RT): Einbrecher unterwegs

In der Nacht zum Samstag ist ein Unbekannter in das Rathaus von Würtingen eingebrochen. Am Samstagmorgen gegen sechs Uhr stellte eine Reinigungskraft fest, dass im Rathaus mehrere Türen gewaltsam geöffnet und die Räumlichkeiten durchsucht wurden. Ob Gegenstände entwendet wurden und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Münsingen. Zur Spurensicherung waren Experten der Kriminalpolizei eingesetzt.

Hohenstein (RT): Vorfahrt missachtet

Vier Leichtverletzte und mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen an der Kreuzung Kreisstraße 6737 / Bundesstraße 312 in der Nähe des Ortsteils Bernloch ereignet hat. Ein 91-Jähriger, der mit einem 44-jährigen Beifahrer unterwegs war, wollte gegen 10.15 Uhr mit seinem Porsche von der K 6737 kommend auf die B 312 einfahren. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 56-Jährige, die mit ihrem Fiat auf der B 312 in Richtung Oberstetten fuhr, so dass es zu Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Insassen des Porsche, die 56-jährige Fiat-Fahrerin sowie deren 51-jähriger Beifahrer verletzt. Die Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen vor Ort war, in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden am Porsche wird auf circa 30.000 Euro, am Fiat auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Nürtingen (ES): Papiertonnen in Brand gesetzt

Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt gegen einen bislang unbekannten Täter, der im Verlauf des Samstags mutmaßlich mehrere Papiertonnen im Stadtgebiet in Brand gesetzt hat. Das erste Feuer wurde gegen 8.15 Uhr von einem Passanten in der Metzinger Straße gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht werden. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein Fenster an dem benachbarten Gebäude beschädigt. Kurz vor 23 Uhr kam es erneut zur Alarmierung der Rettungskräfte, nachdem bei der Integrierten Leitstelle in Esslingen mehrere brennende Mülltonnen in der Gerberstraße gemeldet wurden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohngebäude verhindert werden. Der durch die Brände entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 3.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Esslingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Ein Wohnhaus im Schlößlesweg ist am Samstag ins Visier eines Einbrechers geraten. In der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 20.40 Uhr versuchte der Täter zunächst die Terrassentüre aufzuhebeln. Als dies misslang schlug er die Scheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Dort durchwühlte er Schränke, entwendete Schmuck und flüchtete anschließend unerkannt. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Esslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen.

Reichenbach an der Fils (ES): Rauch in Wohnung

Zu einem gemeldeten Brand im Bruckwasen sind am Samstagmittag gegen 13 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Wohnung verraucht war, in welcher sich noch der 47-jährige Bewohner befand. Er wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung wurde durch Öffnen der Fenster belüftet. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte das unsachgemäße Verbrennen von Plastik durch den Bewohner Ursache für den Rauch gewesen sein, eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Esslingen hat diesbezüglich Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen.

Esslingen am Neckar (ES): Rettungsdienst angegangen

Das Polizeirevier Esslingen ermittelt gegen einen Mann, der in der Nacht zum Sonntag in der Plochinger Straße einen Rettungssanitäter körperlich angegriffen hat. Der 48-jährige war gegen 01.40 Uhr gerade dabei, einen 44-jährigen Patienten medizinisch zu behandeln, als dieser ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Nach einer anschließenden kurzen Rangelei konnte der 44-Jährige zunächst flüchten, im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung aber in unmittelbarer Nähe angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. Der verletzte Sanitäter wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Esslingen (ES): Frau belästigt und geschlagen

Eine 26-jährige ist in der Nacht zum Sonntag im Bereich der Sportanlagen Zell von zwei bislang unbekannten Männern angegangen und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war die junge Frau in der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 00.30 Uhr zu Fuß auf einem Feldweg in der Nähe des Sportplatzes unterwegs als sie von den Männern zunächst aufdringlich angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf wurde die Frau von einem der Beiden beleidigt und unsittlich berührt, woraufhin sie den Mann zurückstieß. Dies veranlasste den Unbekannten mehrfach auf die 26-Jährige einzuschlagen, wodurch sie schließlich zu Boden ging. In der Folge sollen beide Männer noch mehrfach auf die am Boden liegende eingeschlagen haben, so dass sie kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Als sie wieder zu sich kam waren die Täter geflüchtet. Im Verlauf der anschließenden Anzeigeerstattung beim Polizeirevier Esslingen wurde die Geschädigte wegen zunehmendem Unwohlsein zur ärztlichen Behandlung in ein Klinikum gebracht. Einer der Angreifer konnte von der 26-Jährigen wie folgt beschrieben werden: circa 30 Jahre alt, 180-190 cm groß, stämmige Statur, Kurzhaarschnitt, Drei-Tage-Bart, dunkel bekleidet. Die Ermittlungen dauern an.

Ostfildern (ES): Wohnungseinbruch

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Senefelderstraße ist es am Samstagabend im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 20 Uhr gekommen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über ein gekipptes Fenster gewaltsam Zutritt zum Wohngebäude. Zuvor nutzte er das Dach eines angrenzenden Nachbarhauses als Aufstiegshilfe. Der Täter durchwühlte mehrere Zimmer und entwendete diverse Schmuckgegenstände. Die während der Tatausführung anwesenden Bewohner stellten den Einbruch erst einige Stunden später fest. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Filderstadt die Ermittlungen aufgenommen.

Aichtal (ES): Phosphorbombe aufgefunden

Das Auffinden einer britischen Phosphorbombe hat am Samstagmittag zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst, Kampfmittelbeseitigungsdienst und Polizei geführt. Ein Mann hatte um 12.25 Uhr den Gegenstand an der Landesstraße 1185 zwischen Neuenhaus und Burkhardtsmühle in der Aich festgestellt und in der Annahme, dass es sich um Metallschrott handelt, aus dem Fluss gezogen. Als dieser dabei anfing zu rauchen, ließ er davon ab und wählte den Notruf. Bis zum Eintreffen der Fachdienste wurde die Fundstelle und auch die Landstraße in diesem Bereich für circa zwei Stunden abgesperrt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte die 15 Kilogramm schwere Bombe anschließend bergen und einer fachgerechten Entsorgung zuführen. Die Feuerwehr war mit fünf, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen vor Ort.

Tübingen (TÜ): Fußgängerin angefahren (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ist es am Freitagabend gegen 21.30 Uhr im Schleifmühleweg gekommen. Ein unbekannter Radfahrer befuhr den Schleifmühleweg aus Richtung Rappstraße kommend in Fahrtrichtung Pulvermühlstraße. Auf Höhe der dortigen Bushaltestelle touchierte er eine 69-jährige Fußgängerin, welche daraufhin zu Fall kam und sich leicht verletzte. Unmittelbar nach dem Unfall verließ der Unfallverursacher die Örtlichkeit. Die Frau begab sich im Anschluss an ihre Wohnanschrift und verständigte von dort aus den Rettungsdienst. Dieser brachte sie in eine Klinik, woraufhin dann auch die Polizei verständigt wurde. Der Radfahrer konnte als circa 20 Jahre alt und dunkel bekleidet beschrieben werden. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein Herrenrad handeln, welches zum Unfallzeitpunkt unbeleuchtet war. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden.

Hechingen (ZAK): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen ermittelt die Polizei seit Samstagnachmittag gegen einen bislang unbekannten Mann, der vor zwei jungen Frauen onaniert hat. Gegen 16.30 Uhr liefen die beiden 18- und 20-Jährigen zu Fuß auf der Badstraße in Richtung Bahnhof, als ein weißer Kombi mit grüner Firmenaufschrift neben ihnen anhielt. Nachdem der Fahrzeuglenker sich nach dem Weg erkundigte, öffnete er seine Hose und befriedigte sich selbst. Im Anschluss entfernte er sich in unbekannte Richtung. Der Mann wird als etwa 25-30 Jahre alt, schlank und mit braunen kurzen Haaren beschrieben. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder das verwendete Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07471/9880-0 beim Polizeirevier Hechingen zu melden.

