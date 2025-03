Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung, Fußgänger angefahren, Mann ohrfeigt Jungen

Reutlingen (ots)

Auseinandersetzung unter Frühlingsfestbesuchern - Zeugenaufruf

Mit mehreren Streifenbesatzungen musste die Polizei am Freitagabend kurz nach 20.00 Uhr zum Festplatz Bösmannsäcker ausrücken. Dort war es nach dem derzeitigen Ermittlungsstand zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und mehreren Personen aus einer Gruppe gekommen. Diese Personen griffen nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne ersichtlichen Grund den 17-Jährigen und seine vier Begleiter mit einem Schlagstock und Pfefferspray an. Hierbei wurde der 17-Jährige von mehreren Personen geschlagen und mit Pfefferspray attackiert. Nachdem dieser zu Boden ging, wurde unter anderem auch gegen seinen Kopf getreten. Ein 14-jähriger Begleiter des 17-Jährigen erhielt mit einem Schlagstock einen Schlag auf den Hinterkopf. Nachdem eine Person aus der Gruppe heraus ein längeres Messer aus seiner Hose zog, gelang dem 14-Jährigen und seinen drei Begleitern die Flucht in Richtung Bahnhof. Der 17-Jährige wurde zunächst weiter attackiert bis ihm schließlich verletzt die Flucht in einen Toilettenwagen gelang. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der 17-Jährige mit dem Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten mehrere Tatverdächtige kontrolliert werden. Bei dem flüchtigen Haupttäter soll es sich um eine Person mit dunklem Teint, weißer Bekleidung, mittellangen Locken und einer Brille gehandelt haben. Ein weiterer Täter war mit einem schwarzen Jogginganzug mit gelben Streifen an den Ärmeln bekleidet. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an. Zeugen, welche bislang noch keinen Kontakt zur Polizei hatten und Angaben zum Tatablauf oder zur Täterschaft machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07121/942-3333 mit dem Polizeirevier Reutlingen in Verbindung zu setzen.

Reutlingen (RT): Fußgänger angefahren - Zeugenaufruf

Zu einem Einsatz von Rettungskräften und Polizei kam es frühen Freitagabend gegen 18.40 Uhr in der Lindachstraße. Ein 65-jähriger Fußgänger war zum Unfallzeitpunkt auf dem linken Gehweg der Lindachstraße in Richtung Georgenstraße unterwegs. Auf Höhe des eines Fitnesscenters kam ihm auf dem Gehweg ein bislang unbekannter junger Mann mit seinem E-Scooter entgegen. Dieser blieb bei der Vorbeifahrt am linken Arm des älteren Mannes hängen und riss diesen dabei zu Boden. Der Lenker des E-Scooters fuhr jedoch hiernach einfach weiter. Der 65-jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der Unfall wurde durch die Verkehrspolizei Tübingen aufgenommen. Der unbekannte junge Mann wurde wie folgt beschrieben: Männlich, zwischen 16 und 18 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlanke Figur, schwarze Haare und trug schwarze Kleidung und fuhr einen schwarzen E-Scooter. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Tübingen unter 07071/972-1400 entgegen.

Pfronstetten (RT): Mit Motorrad von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitagmittag um 16.10 Uhr ist es auf der B312 zwischen Tigerfeld und Pfronstetten zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 25-jähriger Yamaha-Fahrer befuhr die B312 in Richtung Pfronstetten. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er nach links von der Straße ab, überschlug sich und kam in etwa 100 Metern Entfernung in einem Feld zur Endlage. Der Fahrer verletzte sich dabei schwer. Da er zuerst nicht ansprechbar war, wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der Rettungsdienst war mit vier und die Feuerwehr mit 19 Einsatzkräften vor Ort. Die Bundesstraße war zur Unfallaufnahme bis 17.40 Uhr voll gesperrt.

Weilheim/Teck (ES): Mann ohrfeigt Jungen auf Bolzplatz

Am späten Freitagnachmittag spielten mehrere Kinder im Alter zwischen 10 und 14 Jahren Fußball auf einem kleinen Fußballfeld des Spielplatzes im Wermeltswiesenweg. Während dem Kicken schoss ein 12-Jähriger unabsichtlich aus nächster Nähe einem anderen Jungen den Fußball gegen den Kopf. Dieser Junge rief danach seine Eltern an, die auch kurze Zeit später, gegen 17 Uhr, auf dem Bolzplatz erschienen. Während die Mutter ihren Sohn tröstete, lief der Vater auf das Spielfeld und ohrfeigte mit voller Wucht den 12-Jährigen. Nach dem Angriff stieg der Täter mit seiner Familie in ein Auto und fuhr weg. Die Mutter des 12-jährigen Geschädigten begab sich nach der Anzeigenaufnahme mit ihrem Sohn in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen

Filderstadt (ES): Brennende Wiese

Sachschaden in bislang unbekannter Höhe ist das Ergebnis von mehreren gelegten Bränden, welche am späten Freitagabend entstanden sind. Gegen 20.15 Uhr wurde durch die Integrierte Leitstelle ein Brand auf einer Wiesenfläche im Gewann "Im Löhle" gemeldet. Vor Ort konnte eine mit Dornensträuchern bedeckte brennende Wiesenfläche und weitere kleinere Brandherde rund um ein Gartengrundstück festgestellt werden. Diese konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache und dem Brandleger dauern an.

Balingen (ZAK): Unter Alkoholeinwirkung eine Treppe übersehen

Ein 72-jähriger Pkw-Lenker war am Freitagabend gegen 19.30 Uhr auf dem Vorplatz des Landratsamts auf der Suche nach einem Parkplatz. Hierbei übersah dieser einen Treppenabgang und fuhr mit seinem Toyota Prius zwei Stufen hinunter, bevor er stehen bleibt. Der 72-Jährige stand hierbei unter der Einwirkung von Alkohol, weshalb diesem in der Folge die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Sowohl am Pkw, als auch an der Treppe entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell