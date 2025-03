Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Einbruch, Automaten aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Bei Rot über Straße gelaufen

Eine alkoholisierte E-Scooter-Lenkerin ist am Donnerstagnachmittag bei Rot über die Straße gefahren und von einem Auto erfasst worden. Die 37-Jährige querte kurz nach 17 Uhr den Fußgängerüberweg an der Marktstraße, obwohl die Ampel für sie Rot zeigte. In der Folge wurde sie vom VW eines 27-Jährigen erfasst, der von Pfullingen nach Reutlingen unterwegs war. Die Frau wurde zu Boden geworfen und zog sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Da ein Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von rund einem Promille bei der Frau ergeben hatte, musste sie noch eine Blutprobe abgeben. Den beim Unfall entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei insgesamt auf etwa 600 Euro. (mr)

Frickenhausen (ES): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Wegen eines Auffahrunfalls mit drei Fahrzeugen musste die Hauptstraße in Frickenhausen am Freitagnachmittag voll gesperrt werden. Ein 57-Jähriger war gegen 14.15 Uhr mit einem Mercedes-Benz von Nürtingen herkommend in Richtung Ortsmitte unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Tischardt möchte er auf die Abbiegespur nach rechts wechseln. Vermutlich schätzte der Fahrer den Abstand zu seinem Vordermann falsch ein und fuhr ins Heck des Opel Adam einer 43 Jahre alten Frau. Deren Pkw wurde noch auf die sich davor befindliche 1000er BMW eines 25-Jährigen geschoben. Durch die Kollision zogen sich die Opelfahrerin sowie der Biker und seine Sozia leichte Verletzungen zu. Sie mussten mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die BMW musste abgeschleppt werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Plochingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Ein Wohnhaus in der Straße Oberer Haldenweg ist in den vergangenen Tagen von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Freitag, 14.03.2025, und Mittwoch, 19.03.2025, drang der Täter gewaltsam in das Gebäude ein und durchwühlte sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Das genaue Diebesgut des Unbekannten steht abschließend noch nicht fest. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Unfall mit zwei Leichtverletzten

Ein Zweiradlenker und seine Sozia sind bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagnachmittag leicht verletzt worden. Ein Pkw-Lenker war gegen 17.40 Uhr von der Römerstraße herkommend nach links in Richtung Aichschieß abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit der vorfahrtsberechtigten Aprilia eines 51-Jährigen, der auf der K 1267 von der L 1150 kommend nach links auf die Römerstraße abbiegen wollte. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzten der Zweiradlenker sowie seine 53 Jahre alte Mitfahrerin zu Boden. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht und wollten sich selbstständig in eine Klinik begeben. Der Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. (ms)

Ostfildern: Lebensmittelautomat aufgebrochen

Ein Unbekannter hat von Donnerstag auf Freitag einen Lebensmittelautomaten in der Hagäckerstraße in Kemnat aufgebrochen. Der Kriminelle wuchtete dazu unter Anwendung von brachialer Gewalt den Snackautomaten auf und brach in der Folge auch die verschlossene Geldkassette auf. Aus dieser wurde das enthaltene Bargeld gestohlen. Des Weiteren ließ der Täter Süßigkeiten und Getränke im Wert von mehreren hundert Euro mitgehen. Der angerichtete Sachschaden dürfte mindestens 1.000 Euro betragen und damit den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches übersteigen. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen zu diesem Fall übernommen. (gj)

