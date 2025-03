Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Heftiger Auffahrunfall; Einbruch in Imbisswagen; Brand einer Hecke

Reutlingen (ots)

Köngen (ES): Heftig aufgefahren

Leicht verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge eine 48-Jährige bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag auf der Denkendorfer Straße. Ein 35-Jähriger fuhr gegen 16.40 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Denkendorfer Straße in Richtung Köngen. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit übersah er die 48-Jährige, die mit ihrem BMW Cooper S links in einen Feldweg abbiegen wollte und verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Er reagierte zu spät und krachte ihr ins Heck. Bei der Kollision wurde Mini-Fahrerin leicht verletzt, ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 21.000 Euro geschätzt. (mh)

Filderstadt (ES): Einbruch in Imbiss

In einen Imbisswagen in der Plieninger Straße in Bernhausen ist von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. Zwischen 20 Uhr und 8.30 Uhr drang ein unbekannter Täter über die Zugangstür ins Innere des Verkaufswagens ein. Dort brach der Einbrecher die Kasse auf und entwendete daraus einen geringen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (gj)

Burladingen (ZAK): Heckenbrand

Zum Brand einer Hecke sind die Einsatzkräfte am Donnerstagmittag in die Panoramastraße ausgerückt. Gegen 13.15 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert worden, weil dort eine Thuja-Hecke in Brand geraten war. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten anrückte, stand die rund 20 Meter lange Hecke bereits komplett in Flammen. Die Wehrleute konnten ein Übergreifen auf einen direkt angrenzenden Wintergartenanbau zwar verhindern, allerdings wurden Balken und Dachverschalung durch die Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen. Der Rettungsdienst war mit fünf Sanitätern vor Ort, verletzt wurde aber zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 5.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Burladingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, dass möglicherweise ein technischer Defekt an einem durch die Hecke geführten Stromkabel eines Balkonkraftwerkes brandursächlich gewesen sein könnte. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell