POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Brand; Fahrzeugkontrollen; Polizeibeamte angegangen

Pfullingen (RT): Einbruch in Unterkunft

In ein Zimmer einer Unterkunft in der Robert-Bosch-Straße ist am Mittwochabend eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 21 und 23.30 Uhr gelangte der bislang unbekannte Täter nach bisherigen Erkenntnissen über ein offen stehendes Fenster in das Zimmer und brach dort verschiedene Schränke auf. Aus diesen stahl er mehrere hundert Euro Bargeld und ein Herren-Parfüm. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mindestens 300 Euro. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen. (gj)

Metzingen (RT): Verkehrsunfälle mit Personenschäden auf Bundesstraße

Auf der B 28 zwischen Metzingen und Reutlingen ist es am Mittwochmittag zu zwei Verkehrsunfällen mit Verletzten gekommen. Zunächst war kurz vor 13.30 Uhr ein 21 Jahre alter Motorradfahrer im noch zweispurigen Bereich der Aufschleifung der B 312 zur B 28 unterwegs und überholte einen Pkw. Da der junge Mann offenbar den leeren Tank seiner Honda bemerkte, wollte er im folgenden einspurigen Bereich nach links auf die Sperrfläche wechseln. Zeitgleich überholte ein gleichaltriger Opel-Lenker denselben Pkw teilweise über die Sperrfläche und kollidierte mit dem Motorradfahrer. Dieser stürzte daraufhin auf den Asphalt und erlitt schwere Verletzungen. Nach einer medizinischen Erstversorgung musste der Biker vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich und wurden abgeschleppt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 8.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme war eine zeitweise Vollsperrung der Aufschleifung erforderlich.

Gegen 14.45 Uhr befuhr dann ein 58-Jähriger mit einem VW den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Reutlingen und wollte auf Höhe der Aufschleifung einen auf der linken Spur befindlichen Mercedes rechts überholen. Als die 71-jährige Lenkerin des Mercedes zeitgleich nach rechts wechselte, fuhr der 58-Jährige mit seinem Wagen auf den Mercedes auf. Dabei zog sich der 77 Jahre alte Beifahrer im Mercedes nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Senior zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Blechschaden an den Autos, die abgeschleppt werden mussten, dürfte sich insgesamt auf schätzungsweise 10.000 Euro belaufen. Gegen 16.30 Uhr waren beide Unfallaufnahmen abgeschlossen. Die beiden Verkehrsunfälle hatten zu massiven Verkehrsbehinderungen auf der Richtungsfahrbahn nach Reutlingen geführt. (mr)

Walddorfhäslach (RT): Unfall am Stauende auf der B27

Ersten Erkenntnissen zufolge leichtverletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend mit vier Fahrzeugen auf der B27 in Fahrtrichtung Tübingen ereignet hat. Ein 50-Jähriger war gegen 19.15 Uhr mit seinem VW auf der B27 in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit bemerkte er zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm, auf Höhe der Anschlussstelle Walddorfhäslach, verkehrsbedingt verlangsamen mussten. Er fuhr auf den Suzuki eines 72 Jahre alten Mannes auf. Der Suzuki des 72-Jährigen wurde infolge der Kollision in die rechte Leitplanke geschoben. Hierbei kollidierte der Suzuki mit einem Renault eines 32-Jährigen. Durch herumfliegende Trümmerteile wurde der Seat eines 24 Jahre alten Mannes leicht beschädigt. Durch den Unfall wurden sowohl der Fahrer des Suzukis als auch sein 53-Jähriger Beifahrer leicht verletzt und durch den hinzugezogenen Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 22.000 Euro geschätzt. Der an der Leitplanke entstandene Schaden auf rund 500 Euro. Sowohl der VW als auch der Renault mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, so dass sich kein größerer Rückstau bildete. Durch die ebenfalls beteiligte Feuerwehr und Straßenmeisterei konnte der betroffene Fahrstreifen gereinigt und im Anschluss wieder freigegeben werden. (mh)

Wendlingen (ES): Kind bei Unfall verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Wendlingen verletzt worden. Gegen 14.50 Uhr war der 13-Jährige mit einem Fahrrad auf der Bürgerstraße von der Kirchstraße herkommend unterwegs und fuhr in die Kreuzung mit der Schlossstraße ein. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Junge mit dem dort bereits befindlichen Laster eines 65-Jährigen, der schon wieder dabei war, die Kreuzung in Richtung Bahnhof zu verlassen. Das Kind stürzte in der Folge zu Boden und erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Jungen zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Am Laster war kein Schaden erkennbar, das Fahrrad wurde lediglich geringfügig beschädigt. (mr)

Wernau (ES): Auffahrunfall mit Personenschaden

Ein Auffahrunfall hat sich am Mittwochmittag auf der Kirchheimer Straße ereignet. Im Bereich des Stadionwegs war dort gegen 13.30 Uhr eine 44 Jahre alte Frau mit einem VW von der Innenstadt herkommend unterwegs und fuhr auf den Opel einer 49-Jährigen auf, die verkehrsbedingt angehalten hatte. Bei der Kollision verletzte sich die 55-jährige Beifahrerin im Opel ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Den Blechschaden an den beiden Autos beziffert die Polizei insgesamt mit rund 4.500 Euro. (mr)

Wernau (ES): Brand in Sporthalle

Zum Brand in der Wernauer Neckartalsporthalle mussten am Mittwochnachmittag die Einsatzkräfte ausrücken. Kurz vor 17 Uhr wurden Beamte der Verkehrspolizei, die gerade ihre Kontrollstelle auf dem nahegelegenen Festplatz abgebaut hatten, auf Knallgeräusche aus der Turnhalle aufmerksam gemacht. Sofort eilten sie in die Halle und mussten einen Mitarbeiter aus einem Technikraum befreien, da sich die Tür nicht mehr öffnen ließ. Ersten Ermittlungen nach hatte der Mann Flexarbeiten durchgeführt, die zu dem Feuer in dem Raum geführt haben könnten. Erste Versuche mit Feuerlöschern den Brand zu bekämpfen, waren nicht erfolgreich, da er sich bereits auf eine Holztribüne ausgedehnt hatte. Erst der sofort verständigten Feuerwehr gelang es schließlich, das Feuer zu löschen. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich eine Jugend-Handballmannschaft und eine Gruppe des Kinderturnens samt ihren Trainern in der Halle. Sie alle konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Der mutmaßliche Brandverursacher zog sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden kann noch nicht abgeschätzt werden. Er dürfte sich jedoch im sechsstelligen Bereich bewegen. Die Feuerwehr war mit 67 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit sieben Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an der Brandstelle. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Wernau (ES): Hohe Beanstandungsquote bei Fahrzeugkontrollen

Von elf kontrollierten Fahrzeugen mussten am Mittwochnachmittag zehn Fahrzeuge beanstandet werden. Beamte der Verkehrspolizei richteten in der Zeit von 13.30 Uhr bis kurz vor 17 Uhr am Festplatz vor dem Wernauer Eisstadion eine Kontrollstelle für den gewerblichen Güterverkehr ein. Zwei Beamte auf Polizeimotorrädern zogen die Lkw aus dem fließenden Verkehr und führten sie der Kontrollstelle zu. Die Beamten stellten im Anschluss unter anderem Verstöße im Bereich der Lenk- und Ruhezeiten, der Anschnallpflicht sowie der Ladungssicherung aber auch technische Mängel an den Fahrzeugen fest. Bei einem Lkw waren durch einen Verkehrsunfall die Längsträger erheblich abgeknickt. Ein Sachverständiger musste daraufhin vor Ort kommen. Er stufte den Laster bei einer Begutachtung als verkehrsunsicher ein. Die Kontrollen werden in Zukunft fortgesetzt. Im Anschluss mussten die Beamten noch die ersten Maßnahmen beim Brand in der nahegelegenen Turnhalle treffen und einen Mann aus dem Technikraum befreien. (ms)

Tübingen (TÜ): Angriff und Beleidigungen gegen Polizeibeamte

Ein tätlicher Angriff auf Polizeibeamte hat sich am Mittwochnachmittag in der Karlstraße ereignet. Dort geriet zunächst gegen 15.15 Uhr ein 42-Jähriger an einem Imbiss mit einem Mitarbeiter in verbale Streitigkeiten. Während des Konflikts stürzte der alkoholisierte Mann zu Boden und verletzte sich leicht. Der verständigte Rettungsdienst wurde bei der medizinischen Behandlung und dem Verbringen des weiter aufgebrachten Verletzten in den Rettungswagen von einer Polizeistreife unterstützt. Kurzfristig mussten diesem dazu Handschließen angelegt werden. Circa zwei Stunden später tauchte der 42-Jährige dann erneut vor dem Imbissgeschäft auf und verhielt sich wiederum sehr aggressiv, wobei er eine Glasflasche bedrohlich in der Hand hielt. Die wiederum alarmierten Polizeibeamten nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam. Dagegen wehrte er sich heftig und versuchte, auch noch mit angelegten Handschließen, mehrfach nach den Beamten zu treten und zu schlagen. Ein Beamter wurde hierbei leicht verletzt. Unter fortlaufenden Beleidigungen des Aggressors in Richtung der Beamten wurde dieser nach einer ärztlichen Untersuchung in die polizeiliche Gewahrsamseinrichtung gebracht, wo der Mann die Nacht verbrachte und ausnüchtern konnte. Ein Atemalkoholtest hatte bei ihm einen Wert von knapp drei Promille ergeben. (gj)

Tübingen (TÜ): Mit entgegenkommendem Pkw kollidiert

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 51-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend an der Kreuzung Westbahnhof-/Belthlestraße erlitten. Ein 35-Jähriger war gegen 21.45 Uhr mit einem Audi A4 auf der Westbahnhofstraße in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Belthlestraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Lupo eines in Richtung Rheinlandstraße fahrenden 51-Jährigen. Dieser erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw, die abgeschleppt werden mussten, beläuft sich auf rund 9.500 Euro. (rd)

Tübingen (TÜ): In Imbiss eingebrochen

In einen Imbiss auf einem Parkplatz in der Straße Vor dem Großholz ist von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Ein Unbekannter verschaffte sich zwischen 20.30 Uhr und neun Uhr gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Inneren des Imbisses und entwendete den Inhalt einer Kasse. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (rd)

Gomaringen (TÜ): Aufgefahren und aufgeschoben (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Gomaringen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag in der Hechinger Straße, auf Höhe eines Autohauses ereignet hat. Gegen 14.20 Uhr war dort ein 56 Jahre alter Mann mit einem Chrylser unterwegs und fuhr an der dortigen Ampel auf den verkehrsbedingt haltenden Skoda eines 64-Jährigen auf. Der Skoda wurde dadurch noch auf einen davorstehenden, blauen Mercedes-Kombi geschoben. Beim Unfall zog sich der 64-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Da der noch unbekannte Lenker des Mercedes an seinem Wagen offenbar keinen Schaden erkannt hatte, setzte dieser nach einer Unterhaltung mit dem 64-Jährigen seine Fahrt fort. Zeugen des Unfalls, die insbesondere Hinweise zum unbekannten Mercedes-Lenker machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07072/91460-0 zu melden. (mr)

Albstadt (ZAK): Verkehrsunfall in Tailfingen

Ein 26-Jähriger hat am Mittwochabend mutmaßlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln ein Verkehrsunfall in der Katharinenstraße verursacht. Der BMW-Lenker befuhr die Straße gegen 21.40 Uhr in Richtung Truchtelfingen. Im Bereich der Einmündung mit der Gerhardstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel eines 43-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt quer zur Fahrbahn rückwärts in eine dortige Garage einparken wollte. Der BMW prallte gegen die Fahrertür des Opel. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten BMW geschoben. Der Wagen des Unfallverursachers prallte gegen den Gartenzaun eines angrenzenden Grundstücks. Beide Autofahrer wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Während der 43-Jährige mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde, blieb der 26-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Da sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise darauf ergaben, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte, musste er eine Blutprobe abgeben. Sowohl der Opel als auch der BMW des Unfallverursachers waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf rund 21.000 Euro geschätzt. (rd)

Albstadt (ZAK): Polizisten tätlich angegriffen

Im Polizeigewahrsam endete die Nacht für einen Mann, der am Mittwochabend Polizisten tätlich angegriffen hat. Dem Polizeirevier Albstadt wurde gegen 20.50 Uhr eine männliche Person gemeldet, die am Bahnhof in Ebingen eine Frau schlagen würde. Vor Ort mussten die Beamten das deutlich unter Alkoholeinfluss stehende Pärchen trennen. Unvermittelt griff der 35 Jahre alte Mann im Anschluss einen Polizisten an, so dass er zu Boden gebracht und mit Handschließen geschlossen werden musste. Hierbei trat er gegen eine Beamtin. Beim Verbringen zum Streifenwagen trat er einen weiteren Polizisten und bespuckte die Einsatzkräfte. Der Mann musste die Nacht in einer Arrestzelle verbringen und sieht jetzt einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte entgegen. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten leicht verletzt. (ms)

Balingen (ZAK): Reiterin bei Sturz verletzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine gestürzte Reiterin am Mittwochabend erlitten. Die 24-Jährige war mit ihrem Pferd auf einem Feldweg von Endingen herkommend in Richtung Roßwangen unterwegs. Als ein freilaufender, junger Schäferhund auf die Reiterin zulief, erschrak das Pferd und warf die junge Frau zu Boden. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Gegen die 61-jährige Hundehalterin, die mit ihrem Tier Gassi gegangen war, wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (ms)

