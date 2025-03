Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Gaststättenkontrolle; Auseinandersetzung; Automatenaufbruch

Reutlingen (ots)

Radfahrer zu Fall gebracht

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen erlitten. Kurz vor neun Uhr war eine 56 Jahre alte Frau mit einem Skoda auf der Kaiserstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Schulstraße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen parallel auf dem Radschutzstreifen fahrenden 48-jährigen Radler. Der Mann stürzte daraufhin zu Boden und zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Er wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Die beiden Fahrzeuge waren augenscheinlich nur geringfügig beschädigt worden. (mr)

Nürtingen (ES): Gaststätte mit erheblichen Mängeln

Am Dienstagabend stellten Beamte des Polizeireviers Nürtingen bei der Kontrolle einer Gaststätte erhebliche betriebliche Mängel fest. Während der Überprüfung des Lokals im Stadtgebiet gegen 21 Uhr konnten die Verantwortlichen weder eine Konzessionsbescheinigung noch ein Ausweisdokument vorzeigen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten zudem ein zwar ausgehängtes, jedoch ungültiges Jugendschutzgesetz fest. Neben fehlenden Eichstrichen an Gläsern, fand sich in der Gaststättenräumlichkeit keine Preisübersicht als Aushang. Zuletzt stellten die Beamten Unzulänglichkeiten beim Betrieb der Geldspielautomaten fest sowie das Fehlen von vorgeschriebenen Hygieneräumlichkeiten für die Angestellten. Die Verstöße werden entsprechend zur Anzeige gebracht. (gj)

Neidlingen (ES): Auseinandersetzung unter Angehörigen

Mit mehreren Streifenwagenbesatzungen ist die Polizei am Mittwochvormittag, kurz vor 10.30 Uhr, in die Gottlieb-Stoll-Straße nach Neidlingen ausgerückt. Dort war es nach derzeitigem Kenntnisstand zunächst zwischen zwei 74 und 75 Jahre alten Angehörigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in die im weiteren Verlauf auch ein 71-jähriger Bekannter eingriff. Im Zuge des Streits sollen eine Schaufel sowie ein Stock gegenseitig zum Einsatz gekommen sein. Bei der Auseinandersetzung wurden alle drei Personen verletzt. Die 74-jährige Frau wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Da der 75-Jährige nach dem Streit gedroht haben soll, mit einer Waffe zurückzukehren, waren mehrere Streifenwagenbesatzungen angerückt und hatten teilweise zusätzliche Schutzausstattung angelegt. Er wurde vorübergehend festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der Polizeiposten Weilheim/Teck hat nun die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie zu dem genauen Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen. (mr)

Wernau (ES): Auf Pannenfahrzeug aufgefahren

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag am Plochinger Dreieck. Ein 40-Jähriger befuhr gegen 15.30 Uhr mit einem Peugeot TGSL die Bundesstraße 313 in Richtung Nürtingen. Dabei fuhr er auf den Audi eines 26-Jährigen auf, der infolge einer Panne mit seinem Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand gekommen war. Der 26-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Im Zuge der Abschlepparbeiten musste die Bundesstraße in Richtung Nürtingen gesperrt werden. Gegen 16.45 Uhr war die Unfallstelle geräumt. (rd)

Tübingen (TÜ): In Gegenverkehr geraten

Am Mittwochmorgen ist es auf der Hechinger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 79-Jährige befuhr gegen 7.20 Uhr mit einem Toyota Yaris die Straße stadtauswärts, als sie wohl infolge Unachtsamkeit mit dem Wagen auf die Gegenfahrspur geriet. Dort stieß sie mit dem rechten Kotflügel des Toyota gegen den entgegenkommenden Lkw eines 48-Jährigen. Anschließend streifte der der Toyota den hinter dem Lkw fahrenden VW Caddy einer 41 Jahre alten Frau. Zudem touchierte der Wagen der Seniorin die Schallschutzwand am linken Straßenrand. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die im Zuge des Unfalls entstandenen Verkehrsbehinderungen dauerten auch nach der Räumung der Unfallstelle gegen neun Uhr noch an. (rd)

Hechingen (ZAK): Gegen Mauer und Laterne gekracht

Erheblicher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend im Graf-Friedrich-Weg in Stetten entstanden. Kurz nach 20.30 Uhr befuhr eine 37-Jährige mit ihrem Audi A4 den Graf-Friedrich-Weg in Richtung Brünnlestraße. Aus noch unklaren Gründen kollidierte ihr Wagen an einer Engstelle der Straße zunächst mit einer Gartenmauer. Im weiteren Verlauf prallte das Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Schaden an der Laterne sowie am Audi, der so schwer beschädigt wurde, dass er abgeschleppt werden musste, wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. (gj)

Geislingen (ZAK): Automaten-Aufbrecher unterwegs

Auf den Inhalt eines Zigarettenautomaten hatte es ein Krimineller in der Nacht zum Mittwoch in Binsdorf abgesehen. In der Zeit zwischen 20 Uhr und neun Uhr öffnete der Täter das im Blütenweg angebrachte Gerät auf brachiale Art und Weise und entwendete daraus sämtliche Zigaretten sowie das Bargeld. Der Wert der Beute kann abschließend noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Rosenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell