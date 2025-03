Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch in Bürocontainer auf Firmengelände

Viersen (ots)

Unbekannter Täter gelangten im Tatzeitraum vom 08.03.2025, 20:30 Uhr bis 09.03.2025, 11:30 Uhr auf unbekannte Art und Weise auf ein umzäuntes Firmengelände an der Gladbacher Straße in Viersen. Auf dem Gelände befindet sich ein Bürocontainer, an dem ein Fenster durch Gewalteinwirkung geöffnet wurde. Der Bürocontainer wurde augenscheinlich durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der 02162-377-0 zu melden. (239)

