Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 250308 Grefrath-Oedt: 16-jähriger Radfahrer angefahren und leicht verletzt - Verursacher begeht Unfallflucht

Grefrath-Oedt (ots)

Ein 16-jähriger Kempener befuhr am Sa., 08.03.25 gegen 18:45 Uhr den Radweg der Johannes-Girmes-Straße mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung Hauptstraße in Grefrath-Oedt. In Höhe der Vitusstraße wurde der jugendliche Radfahrer dann von einem PKW erfasst, der als Linksabbieger in die Vitusstraße abbog. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der PKW-Fahrer stieg zunächst aus seinem PKW aus und entschuldigte sich bei dem Jugendlichen. Dann verließ er aber die Unfallörtlichkeit mit seinem PKW, ohne seinen Pflichten eines Unfallbeteiligten ausreichend nachgekommen zu sein. Dem Radfahrer gelang es zuvor noch mit seinem Mobiltelefon ein Lichtbild vom PKW-Kennzeichen zu machen. Die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Das Fahrrad des Jugendlichen wurde durch den Unfall erheblich beschädigt. Falls Sie den Unfall beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Viersen, Lindenstraße 50, 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (236)

