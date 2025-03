Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 21-Jähriger stirbt bei Alleinunfall

Kempen-St. Hubert (ots)

Am frühen Samstagmorgen ist ein 21-Jähriger aus Bedburg-Hau bei einem Unfall auf der Kerkener Straße in St. Hubert, auf Höhe der Sektion Voesch, ums Leben gekommen. Der junge Mann war mit seinem Pkw auf der Kerkener Straße unterwegs von Kempen in Richtung A40. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Dortmund kam zur Unfallstelle, um bei der Unfallaufnahme zu unterstützen. Die Kerkener Straße war dazu bis gegen 12:40 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zu Unfallursache und Unfallhergang dauern an. /hei (235)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell