Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht

Viersen (ots)

Am heutigen Freitag haben sich mehrere Zeugen bei der Polizeileitstelle in Viersen gemeldet, die einen verdächtigen Pkw mit einer auffälligen und schnellen Fahrweise festgestellt haben. Der Pkw fuhr gegen 15:25 Uhr von der Mackensteiner Straße in Viersen-Dülken aus in Richtung Viersen-Süchteln. Zuvor habe sich bereits ein Verkehrsunfall im Bereich Mackensteiner Straße ereignet, bei dem der Fahrzeugführer offenbar die Vorfahrt missachtete und es so zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw einer 27jährigen Fahrzeugführerin aus Viersen kam, welche hierbei leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Ortsbereich Süchteln mit der beschriebenen auffälligen Fahrweise fort. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Das flüchtige Fahrzeug wird als ein PKW der Marke BMW beschrieben. Es soll sich um ein älteres Modell, möglicherweise aus der 3er Serie mit einem amtlichen Kennzeichen aus Viersen handeln (VIE-). Der Fahrer war männlich im Alter von 25 bis 30 Jahren, hatte einen schwarzen Vollbart und schwarze kurze Haare. Bekleidet war der Fahrer mit einem weißen T-Shirt. An dem flüchtigen Pkw müssten deutliche Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite erkennbar sein. Alle möglichen Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der 02162-377-0 zu melden. (233)

