Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Diebstahl von Motorrädern aus Tiefgarage

Tönisvorst (ots)

In der Nacht vom 06.03.2025 auf den 07.03.2025 haben unbekannte Täter zwei Motorräder aus einer Tiefgarage an der Brauereistraße in Tönisvorst / St. Tönis entwendet. Auf bislang ungeklärte Art und Weise haben sich die Täter Zugang zu der Tiefgarage verschafft. Die Tatzeit liegt nach aktuellem Kenntnisstand zwischen 17:00 Uhr (06.03.) und 07:30 Uhr (07.03.). Aus der Tiefgarage wurde eine Kawasaki Z1000SX in grün mit dem amtlichen Kennzeichen KK-O696 und eine Suzuki GSX-R600 in schwarz mit dem amtlichen Kennzeichen KK-MF7 entwendet. Neben der eigentlichen Tatzeit können auch verdächtige Beobachteten aus den zurückliegenden Tagen relevante Ermittlungsansätze bringen. Demnach bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen bei verdächtigen Beobachtungen von Fahrzeugen und / oder Personen bei der Polizei in Viersen unter der 02162-377-0 melden. (232)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell