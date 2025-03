POL-VIE: 250308 Viersen: Müllcontainerbrand auf Schulgelände - Polizei sucht Zeugen

Niederkrüchten-Elmpt (ots) - Gleich zwei Einbrüche ereigneten sich am gestrigen Donnerstag auf der Goethestraße in Elmpt, und zwei in zwei direkt nebeneinanderliegenden Häusern. In beiden Fällen brachen der oder die Täter in den Morgenstunden zwischen etwa 07.30 und 11.00 Uhr in die Wohnungen ein. Im ersten ...

mehr