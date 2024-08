POL-PDMT: Zeugenaufruf- verbotene Tierfalle in Nassau

Kamp-Bornhofen (ots) - Am Dienstagnachmittag, den 06.08.2024, befuhr ein Pkw aus Estland die B42/Rheinuferstraße i.g.O. in Kamp-Bornhofen von Rüdesheim kommend in Fahrtrichtung Koblenz. In Höhe des Freibades kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw. Der parkende Pkw wird dadurch gegen drei weitere vor ihm parkende Pkw gedrückt. An allen vier ...

mehr