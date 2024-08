Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kamp-Bornhofen - Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

Kamp-Bornhofen (ots)

Am Dienstagnachmittag, den 06.08.2024, befuhr ein Pkw aus Estland die B42/Rheinuferstraße i.g.O. in Kamp-Bornhofen von Rüdesheim kommend in Fahrtrichtung Koblenz. In Höhe des Freibades kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw. Der parkende Pkw wird dadurch gegen drei weitere vor ihm parkende Pkw gedrückt. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Fahrer als auch der Beifahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Andere Personen wurden nicht verletzt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Verursacher ergab einen Wert von 1,51 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

