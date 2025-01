Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Kfz-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Vlotho (ots)

In der Zeit vom Samstag (25.01) 10:00 Uhr bis Samstag (25.01.) 12:20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug in der Straße Am Ellernberg einen Begrenzungspfosten und eine Mauer. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von dem Unfallort, ohne Angaben zu seiner Person, seinem Fahrzeug oder Art seiner Beteiligung zu machen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 05221 - 888-0 in Verbindung zu setzen.

