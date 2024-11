Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Bewohnerin hört verdächtige Geräusche - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

22. November 2024 | Kreis Stormarn - 21.11.2024 - Hoisdorf

Bewohnerin hört verdächtige Geräusche - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Gestern Abend (21.11.2024) kam es in der Kastanienallee in Hoisdorf zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hat eine Bewohnerin gegen 20:15 Uhr verdächtige Geräusche wahrgenommen. Sie überprüfte sofort sämtliche Fenster und Türen. Der oder die unbekannten Täter versuchten demnach über die Terrassentür in das Einfamilienhaus zu gelangen. Offenbar wurde der Einbruch durch die Aufmerksamkeit der Bewohnerin oder andere Umstände abgebrochen. Der oder die Unbekannten flüchteten unerkannt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen. Wer hat am Donnerstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Hoisdorf beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 oder per E-Mail: Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell