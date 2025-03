POL-RT: Mutmaßlicher Betrüger nach versuchter Geldabholung in Haft

Reutlingen (ots) - Pfullingen (RT): Einbruch in Unterkunft In ein Zimmer einer Unterkunft in der Robert-Bosch-Straße ist am Mittwochabend eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 21 und 23.30 Uhr gelangte der bislang unbekannte Täter nach bisherigen Erkenntnissen über ein offen stehendes Fenster in das Zimmer ...

mehr