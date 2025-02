POL-Bremerhaven: Sicherheit an der Haustür: Wie sich Senioren vor Dieben und Betrügern schützen können

Bremerhaven (ots) - Ein neun Jahre altes Mädchen ist am heutigen Montagmorgen, 10. Februar, in Bremerhaven-Geestemünde von einem Auto erfasst worden. Das Kind wurde dabei leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 7.40 Uhr an der Kreuzung Schillerstraße/An der Mühle. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 34-Jähriger in einem VW die Straße An der Mühle ...

