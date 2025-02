POL-Bremerhaven: Polizei stellt mutmaßlichen Einbrecher schon nach wenigen Minuten

Bremerhaven (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstag, 8. Februar, 16 Uhr, bis Sonntag, 9. Februar, kurz nach Mitternacht, in ein Einfamilienhaus in Bremerhaven-Wulsdorf eingebrochen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Als die Bewohnerin des Einfamilienhauses an der Mehlandstraße in der Nacht nach Hause kam, bemerkte sie, dass jemand in ...

