POL-Bremerhaven: Unbekannte brechen Kellerverschläge auf - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots) - Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte am Mittwochmittag, 5. Februar, eine Ladendiebin in einem Verbrauchermarkt an der Straße An der Mühle in Bremerhaven-Geestemünde auf frischer Tat ertappt werden. Die Zeugin hatte die 50-jährige Frau dabei beobachtet, wie sie sich mehrere Artikel, darunter Lebensmittel, Modeschmuck und ein Parfüm, in ihre Tasche steckte statt in den mitgeführten Einkaufswagen. ...

