POL-Bremerhaven: Ladendiebin auf frischer Tat ertappt

Bremerhaven (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte am Mittwochmittag, 5. Februar, eine Ladendiebin in einem Verbrauchermarkt an der Straße An der Mühle in Bremerhaven-Geestemünde auf frischer Tat ertappt werden.

Die Zeugin hatte die 50-jährige Frau dabei beobachtet, wie sie sich mehrere Artikel, darunter Lebensmittel, Modeschmuck und ein Parfüm, in ihre Tasche steckte statt in den mitgeführten Einkaufswagen. Die Ladendiebin zahlte lediglich einige Lebensmittel und passierte den Kassenbereich.

Noch bevor sie das Geschäft verlassen konnte, hielten Mitarbeiter die Frau an und verständigten die Polizei. Die Angestellten sprachen der 50-Jährigen ein Hausverbot aus. Gegen sie wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.

