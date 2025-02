Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 94-Jährige in Wohnung beraubt - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am Montagabend, 3. Februar, zu einem Raub in einer Wohnung im Stadtteil Geestemünde alarmiert.

Die Alarmierung führte die Einsatzkräfte in die Georg-Seebeck-Straße, nahe der Sachsenstraße. Nach ersten Erkenntnissen klingelte gegen 18.00 Uhr ein Mann, der als etwa 20 Jahre alt, 1,85 m groß und dunkel gekleidet beschrieben wird, an der Wohnungstür der 94-jährigen Frau in einem Mehrfamilienhaus. Nachdem sie sie geöffnet hatte, wollte er unter einem Vorwand die Wohnung betreten. Gleichzeitig drückte er gegen die Wohnungstür, wodurch die Dame stürzte. Dann betrat er die Wohnung und entwendete offenbar ein Mobiltelefon. Anschließend flüchtete der Täter aus dem Haus. Ein Nachbar eilte der Frau zu Hilfe als er ihre Rufe hörte. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ. Glücklicherweise überstand die Frau den Sturz ohne größere Verletzungen.

Die Beamten sicherten Spuren am Tatort und bitten Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell