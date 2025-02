Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Neunjährige läuft über rote Ampel und wird angefahren

Bremerhaven (ots)

Ein neun Jahre altes Mädchen ist am heutigen Montagmorgen, 10. Februar, in Bremerhaven-Geestemünde von einem Auto erfasst worden. Das Kind wurde dabei leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 7.40 Uhr an der Kreuzung Schillerstraße/An der Mühle. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 34-Jähriger in einem VW die Straße An der Mühle in östlicher Richtung. Unvermittelt trat ein Mädchen im Kreuzungsbereich auf die Straße, wobei die Fußgängerampel für das Kind offenbar Rotlicht zeigte. Der Autofahrer konnte demnach nicht ausweichen und es kam zur Kollision. Die Schülerin erlitt leichte Verletzungen, wurde von einer Rettungswagenbesatzung der Feuerwehr erstversorgt und anschließend zu weiteren Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Unfall auf und befragte Augenzeugen.

