POL-MK: Diebe stehlen Lkw-Trailer mit Sanitärartikeln

Iserlohn (ots) - Am Sonntag gegen 18 Uhr hörten Mitarbeiter des Seniorenzentrums an der Alexanderstraße einen lauten Knall. Wie sich herausstellte, hatte ein Unbekannter mit einem Stein im Ostflügel im Erdgeschoss ein Fenster eingeworfen. Die Polizei nahm eine Anzeige auf. Am Donnerstag und Freitag wurden mehrere ...

mehr