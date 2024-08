Polizei Mettmann

POL-ME: Alleinunfall eines Fahrradfahrers - 50-Jähriger schwer verletzt - Ratingen - 2408037

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Ratingen verunfallte am Samstag, 10. August 2024, ein 50-jähriger Mann mit seinem Fahrrad. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das weiß die Polizei zum Unfallhergang:

Nach dem aktuellen Kenntnisstand fuhr der 50 Jahre alte Fahrradfahrer um etwa 14 Uhr auf dem Gehweg entlang der Straße "Rehhecke" in Richtung Breitscheider Weg. Kurz vor der Einmündung "Friedrichs Glück" kollidierte er mutmaßlich mit einem Verkehrsschild, wodurch der Ratinger samt seines Fahrrads zu Fall kam und schwer verletzt wurde.

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell