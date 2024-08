Polizei Mettmann

POL-ME: 58-jähriger Rennradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Velbert - 2408032

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend, 8. August 2024, wurde ein 58-jähriger Rennradfahrer in Velbert bei einem Alleinunfall schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17:10 Uhr fuhr der Solinger aus einer Hofeinfahrt an der Hefeler Straße in Höhe der Hausnummer 27. Aus bisher unbekannten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, kollidierte mit einer am Straßenrand geparkten weißen Mercedes A-Klasse und stürzte.

Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

