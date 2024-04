POL-RZ: Fahrzeug gestohlen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots) - 24. April 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 23.04.2024 - Mölln Am 23.04.24 geriet im Garten eines Einfamilienhauses in Mölln, Birkenweg ein Schuppen in Brand. Gegen 19.15 Uhr kam es zum Brand eines Geräteschuppens im Garten eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr Mölln wurde alarmiert und führte die Löscharbeiten durch. Der Schuppen brannte samt Inhalt vollständig ab. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Anwohner, auch an dem ...

mehr