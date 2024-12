POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden aus Anlass des Klaasohm-Festes 2024 auf Borkum

PI Leer/Emden (ots) - ++ Diebstahl eines Wohnwagens ++ Verkehrsunfallflucht ++ Detern - Diebstahl eines Wohnwagens Zwischen dem 20.11.2024, 19:30 Uhr, und dem 21.11.2024, 07:45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Straße Grüner Weg einen weißen Wohnwagen der Marke Dethleffs. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen. Leer - ...

