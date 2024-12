Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, 05.12.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ versuchter Raub ++ Verkehrsunfallflucht ++

Leer - versuchter Raub

Am 04.12.2024 gegen 22:20 Uhr ist ein 21-jähriger Mann aus Leer im Kreuzungsbereich Harderwykensteg/Mühlenstraße von zwei mit Sturmhauben maskierten Männern gegen eine Hauswand gedrückt und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden. Der Mann konnte sich aus der Situation befreien und flüchten. Er beschreibt die beiden Männer als 180 cm groß, schlank und schwarz gekleidet. Diese sprachen akzentfreies Deutsch. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht

Am 29.11.2024 ereignete sich zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Rudolf-Eucken-Straße eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde der Pkw, Marke Opel, eines 46-jährigen Mannes aus Moormerland an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Moormerland in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell