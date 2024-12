Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Montag, 03.12.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Verkehrsunfallflucht in Emden

Emden - Am Sonntag kam es, in der Zeit von 07:40 - 11:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Hochschule in der Teutonenstraße. Das Fahrzeug war auf dem dortigen Parkplatz abgestellt und der unbekannte Verursacher, touchierte vermutlich beim Rangieren den PKW. Falls sie etwas zu diesem Vorfall sagen können, melden sie sich bitte bei der Polizei.

Verkehrsunfall in der Deichstraße

Leer - Gestern kam es in der Deichstraße, gegen 16:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 34 Jahre alter Mann aus den Niederlanden befuhr dabei mit seinem Fahrzeug die Autobahnabfahrt der A31 und wollte nach links in die Deichstraße in Richtung Leer einfahren, als der den von rechts kommenden PKW eines 60 Jahre alten Mannes aus Weener übersah. Beide Fahrzeuge kollidierten und der 60jährige verletzte sich dabei leicht. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit, weshalb es zu einem Stau kam und die Polizei kurzzeitig die Verkehrslenkung übernahm.

