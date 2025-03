Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rollerdiebe erwischt; Auseinandersetzungen; Wiesenbrand; Einbrüche; Verkehrsunfälle; Nach Unfall zugeschlagen; Müll angezündet; Pfefferspray versprüht; Terrassenbrand; In Fachklinik eingeliefert

Reutlingen (ots)

Mutmaßliche Rollerdiebe erwischt

Schnell konnte das Polizeirevier Reutlingen den Diebstahl eines Rollers am frühen Sonntagmorgen in Mittelstadt aufklären und die jugendlichen Täter festnehmen. Der Polizei wurde kurz vor sieben Uhr durch den Besitzer der Diebstahl seines Rollers in der Stadtstraße gemeldet, an dem sich auch ein Helm und eine Umhängetasche befanden. Während der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Streifenbesatzungen des Polizeireviers Reutlingen zunächst den auf einem Feldweg abgestellten, aufgebrochenen Roller auffinden und stellten infolgedessen in der Nähe drei, zunächst flüchtende Jugendliche fest. Diese konnten kurz darauf vorläufig festgenommen werden. Die minderjährigen Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten übergeben. Die drei erwartet nun ein Strafverfahren. (gj)

Reutlingen (RT): Auseinandersetzung

Am Samstagnachmittag ist es im Bereich der Spendhausstraße, in einem Durchgang zwischen der Stadtbibliothek und dem Kunstmuseum, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren waren gegen 14.40 Uhr im Bereich des Durchgangs unterwegs, als es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit vier bis fünf Unbekannten gekommen sein soll, die in Handgreiflichkeiten mündete. Als ein Zeuge die Beteiligten aufforderte aufzuhören, rannten alle Beteiligten davon. Das Trio konnte wenig später am Willy-Brandt-Platz angetroffen werden. Alle drei Jugendliche erlitten leichte Verletzungen. Einer der 16-Jährigen wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten, die als etwa 17 bis 20 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben werden, verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (rd)

Metzingen (RT): Auseinandersetzung in Arbeiterunterkunft

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung am frühen Montagmorgen zwischen zwei Bewohnern einer Arbeiterunterkunft in der Nürtinger Straße. Gegen 00.30 Uhr sollen dort ein 39-Jähriger und ein 30 Jahre alter Mitbewohner gegenseitig aufeinander eingeschlagen haben. Dabei soll nach bisherigen Erkenntnissen auch eine Flasche als Schlagwerkzeug benutzt worden sein. Der 39-Jährige musste daraufhin mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in eine Klinik gebracht werden. Inwiefern die Alkoholisierung der Beteiligten zum Konflikt beigetragen hat, bedarf der weiteren Klärung. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Trochtelfingen (RT): Wiesenbrand

Zu einem Wiesenbrand in einem Waldstück zwischen Steinhilben und dem Gewerbepark Haid sind Feuerwehr und Polizei am Samstagmittag ausgerückt. Der Besitzer eines dortigen Wald- und Wiesengrundstücks bemerkte gegen 12.45 Uhr, dass die Wiese und Gestrüpp im Bereich seines abgestellten Fahrzeugs Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit drei Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften anrückte, löschte die rund 50x50 Meter große Fläche. Am Fahrzeug war kein Sachschaden entstanden, der Besitzer konnte es rechtzeitig wegfahren. Möglichweise war die trockene Vegetation aufgrund der heißen Abgasanlage des Pkw in Brand geraten. (rd)

Esslingen (ES): In Vereinsheim eingebrochen

In ein Vereinsheim in der Christian-Knayer-Straße ist von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Zwischen 19.40 Uhr und 8.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter über eine Tür Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (rd)

Plochingen (ES): Alkoholisiert gegen Pkw gekracht

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit dem späten Sonntagabend gegen einen 30-Jährigen. Der Mann befuhr kurz vor 23 Uhr mit seinem VW Tiguan die Teckstraße in Richtung Stuifenstraße, wo er mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW Passat kollidierte. Die Ursache für den Verkehrsunfall stellte sich im Rahmen der Unfallaufnahme für die verständigten Polizeibeamten schnell heraus: der 30-Jährige stand erheblich unter Alkoholbeeinflussung. Ein Vortest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann musste daraufhin neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden von mindestens 10.000 Euro. Sie mussten durch einen Abschlepper aufgeladen und abtransportiert werden. (gj)

Nürtingen (ES): Müll angezündet

Zum Brand eines Holzverschlags sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Sonntagnachmittag in die Gerberstraße ausgerückt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war dort kurz nach 14 Uhr offenbar ein Müllhaufen angezündet worden, dessen Flammen auf einen Holzverschlag übergriffen, der als Unterstand für Mülltonnen diente. Der Brand konnte von Anwohnern noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Nach Unfall Auseinandersetzung

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend ist es zwischen den Beteiligten zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Kurz nach 20.15 Uhr prallten zwei Radfahrer an der Einmündung der Uhlandstraße in die Karlstraße zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte zuvor ein 43-jähriger Fahrradfahrer das Rotlicht einer Ampelanlage missachtet haben und in der Folge mit einem 31 Jahre alten Radler kollidiert sein. Verletzt wurde hierbei zwar keiner der Beteiligten, jedoch gerieten diese im Anschluss in einen zunächst verbalen Streit, der dann in Handgreiflichkeiten mündete, bei denen der 43-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Eine medizinische Behandlung war aber nicht erforderlich. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (gj)

Tübingen (TÜ): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 7.15 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude, in dem er in der Folge in allen Stockwerken die Schränke und Schubladen durchwühlte. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte er auf seiner Suche nach Stehlenswertem auf Schmuck von noch nicht bekanntem Wert gestoßen sein, mit dem er sich in der Folge unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Hechingen (ZAK): Mit Pfefferspray gesprüht

Weil er am Samstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gammertinger Straße mehrere Personen mit Pfefferspray besprüht haben soll, muss sich ein 35-Jähriger verantworten. Der Mann hielt sich gegen 20.15 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes auf, als sich die Wege eine Gruppe von fünf Männern, die über den Parkplatz liefen, und dem 35-Jährigen kreuzten. Daraufhin soll er einen 27-Jährigen aus der Gruppe auf einen gemeinsamen Bekannten angesprochen haben. Dabei wurde der 35-jährige psychisch auffällige und offensichtlich verwirrte Mann immer aufdringlicher, sodass er von den Begleitern des 27-Jährigen gebeten wurde, ihren Freund in Ruhe zu lassen, woraufhin der 35-Jährige ein Pfefferspray gezogen und damit herumgesprüht haben soll. Er konnte noch vor Ort festgehalten, der Polizei übergeben und vorübergehend festgenommen werden. Durch das Pfefferspray erlitten drei Personen leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Der 35-Jährige wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle nach einer ärztlichen Untersuchung in eine Fachklinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Er sieht jetzt einer entsprechenden Anzeige entgegen. (cw)

Hechingen (ZAK): Brand auf Terrasse

Zum Brand auf einer Terrasse eines Mehrfamilienhauses im Friedrich-Wolf-Weg ist es am frühen Montagmorgen gekommen. Kurz vor fünf Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, dass es auf einer Terrasse einer Wohnung auf der Gebäuderückseite brennen würde. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften anrückte, hatte den Brand zum Glück rasch unter Kontrolle und konnte so ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern. Dabei wurden die Fassade im Bereich der Terrasse durch die Hitzeeinwirkung und die Wohnung durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Zwei Inhaber der betroffenen Wohnung mussten vom Rettungsdienst wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die anderen Hausbewohner konnten im Anschluss wieder zurück in ihre Wohnungen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und 35 Feuerwehrleuten und der Rettungsdienst mit elf Einsatzkräften und einem Notarzt. (cw)

Albstadt (ZAK): Schlägerei unter Gaststättenbesuchern

Eine handfeste Auseinandersetzung lieferten sich zwei Gaststättenbesucher am Sonntagabend in einem Lokal Am Markt. Ein 32-Jähriger sowie ein 45 Jahre alter Mann gerieten dort kurz vor 23 Uhr aus noch ungeklärten Gründen in einen verbalen Streit, in dessen Verlauf der 45-Jährige durch Schläge und Tritte nicht unerhebliche Verletzungen davontrug. Da der 32-Jährige ebenfalls verletzt wurde, mussten beide durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die beiden Männer standen deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Entsprechende Überprüfungen ergaben Werte von jeweils deutlich über einem Promille. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (gj)

Schömberg (ZAK): 61-Jähriger nach Drohung in Fachklinik eingeliefert

Wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt das Polizeirevier Balingen seit Sonntagnachmittag gegen einen 61 Jahre alten Mann. Der offenbar psychisch Auffällige hatte zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr mehrmals auf der Wache des Polizeireviers angerufen und damit gedroht, andere Personen körperlich anzugehen. Seine Wohnanschrift in Schörzingen wurde daraufhin von mehreren Streifenwagenbesatzungen, die teilweise zusätzliche Schutzausstattung angelegt hatten, umstellt und auf richterlichen Beschluss gegen 15.45 Uhr betreten. Der 61-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht. (rd)

