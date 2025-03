Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einsatzbilanz zum Veilchendienstag in Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots)

Der imposante Veilchendienstagszug, der heute, 4. März, durch die Mönchengladbacher Innenstadt gezogen ist, stellt den Höhepunkt der Karnevalssession in unserer Stadt dar. Aus polizeilicher Sicht verlief das jecke Treiben größtenteils störungsfrei und friedlich.

Die Zugspitze setzte sich bei Prinz- und Prinzessinnenwetter fast pünktlich um 13.13 Uhr in Bewegung. Regen gab es nur in Form von Kamelle - und davon reichlich, so dass die großen und kleinen Jecken auf ihre Kosten kamen. Zumeist feierten alle fröhlich miteinander.

Ein paar Anlässe gab es für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten dann aber doch, um einzuschreiten: Insgesamt sprachen sie 13 Platzverweise aus. Nach Nichtbeachtung am Alten Markt musste eine dieser Personen in Gewahrsam genommen werden. Ein sogenannter "Wild-Pinkler" an der Neustraße endete ebenfalls im Gewahrsam, weil den Einsatzkräften im Zuge der Ordnungswidrigkeitsaufnahme auffiel, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl vorlag, den sie unmittelbar vollstreckten. Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonnenhausplatz einen als SEK-Beamten verkleideten Mann, der eine Gasdruckpistole mit sich führte. Die Waffe konnte sichergestellt werden, ein Verfahren leiteten die echten Polizisten ein. Dreimal gab es am Aretzplätzke Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die mitgeführten Drogen konnten die Einsatzkräfte ebenfalls sicherstellen. Aus Anlass von Körperverletzungen schrieben die Polizisten insgesamt fünf Strafanzeigen. Eine Person leistete bei polizeilichen Maßnahmen Widerstand und erlitt dabei eine leichte Verletzung. Hier schrieben die Polizisten ebenfalls eine Strafanzeige.

Leider erlitten eine Frau und ein Mann bei Verkehrsunfällen mit Festwagen an der Rathenaustraße leichte Verletzungen. Ein Mann stürzte auf dem Festwagen, als dieser ruckartig bremsen musste und zog sich so eine Verletzung zu. Eine Passantin wurde nach Zugende von einem vom Festwagen herabfallenden Reifen getroffen, so dass ein Rettungswagenteam sie ins Krankenhaus bringen musste.

Die Polizei bedankt sich bei allen Jecken, die ausgelassen, aber friedlich gefeiert haben. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell