Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

An der Limitenstraße in Rheydt haben sich am Montag, 3. März, zwischen 12 und 18 Uhr bislang Unbekannte Zutritt zur Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie diversen Schmuck.

Zwischen Sonntag, 23. Februar, 16 Uhr und Sonntag, 2. März, 16 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Classenweg in Odenkirchen ein. Ob und was entwendet wurde ist nach aktuellem Ermittlungsstand noch unklar.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

