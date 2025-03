Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei Körperverletzungen bei Karnevalsfeierlichkeiten

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es im Rahmen der Feierlichkeiten zu Karneval zu mehreren Körperverletzungsdelikten gekommen. Während die Veedelszüge ohne besondere Vorkommnisse für die Polizei verliefen, kam es im Nachgang zu Streitigkeiten:

Am Sonntag, 2. März, stritten sich vier Mädchen im Alter von 15, 16 und 17 Jahren in einer Veranstaltungshalle in Giesenkirchen. Der Streit verlagerte sich im weiteren Verlauf in den Außenbereich, wo es schlussendlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Die Jugendlichen verletzten sich dabei gegenseitig.

Ebenfalls am Sonntag, gegen 18.30 Uhr, griffen zwei Personen im Rahmen einer Karnevalsfeier in Odenkirchen einen 34-Jährigen und eine 49-Jährige an. Nach bisherigem Ermittlungsstand sind verschiedene gegensätzliche politische Ansichten Auslöser der Auseinandersetzung gewesen. Die Geschädigten trugen leichte Verletzungen davon.

Vor einer Gaststätte im Ortsteil Rheindahlen mündete ein Streit zwischen zwei Personen in der Nacht von Sonntag auf Montag ebenfalls in einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Es wurden drei Personen leicht verletzt. (lh)

