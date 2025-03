POL-MG: Einbrüche in Geschäftsräume

Mönchengladbach (ots) - Am Samstag, 01.03.2025, gegen 02.15 Uhr, bemerkten Passanten eine Alarmauslösung an einem Supermarkt auf der Mittelstraße. Schnell eingetroffene Einsatzkräfte konnten am Objekt zunächst keine Hinweise auf einen Einbruch erlangen. Jedoch stellte sich bei einer Begehung des Marktes heraus, dass ein unbekannter Täter durch das Dach eingestiegen sein musste. Eine Durchsuchung des Innenraums sowie eine Fahndung im Nahbereich zum Markt verliefen ohne ...

mehr