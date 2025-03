Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Kindertagesstätte

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 02. März 2025, gegen 01.00 Uhr bemerkte eine Anwohnerin eine verdächtige, unbekannte Person auf dem Gelände einer Kindertagesstätte der Ohlerfeldstraße. Die Zeugin machte auf sich aufmerksam und benachrichtigte die Polizei. Die Person flüchtete in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit starken Kräften konnte nicht zu Ergreifung des Flüchtigen führen. Der bislang unbekannte Täter hatte sich über die rückwärtige Terrassentür gewaltsam Zugang in die Kindertagesstätte verschafft und entwendete nach ersten Erkenntnissen Bargeld sowie eine kleine Musikbox. Eine große Musikbox hatte er bereits auf der Terrasse zum Abtransport abgestellt. Dank der aufmerksamen Zeugin musste er diese am Tatort zurücklassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell