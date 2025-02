POL-MG: Die Polizei Mönchengladbach jetzt auch bei WhatsApp

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind zwischen Freitag, 21. Februar, und Dienstag, 25. Februar, in Büroräume an der Rheydter Straße und am Dienstag, 25. Februar, in eine Wohnung an der Mühlenstraße eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen gewaltsam Zugang zu Büroräumen in einem Gebäude an der Rheydter Straße im Bereich der ...

mehr