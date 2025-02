Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in den Stadtteilen Rheydt und Dahl

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag, 21. Februar, und Dienstag, 25. Februar, in Büroräume an der Rheydter Straße und am Dienstag, 25. Februar, in eine Wohnung an der Mühlenstraße eingebrochen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen gewaltsam Zugang zu Büroräumen in einem Gebäude an der Rheydter Straße im Bereich der Brunnenstraße. Dabei entwendeten sie einen Tresor.

Der Inhaber einer Wohnung an der Mühlenstraße im Bereich der Brucknerallee meldete der Polizei am Dienstag einen weiteren Einbruch. Dort hatten sich Unbekannte zwischen 9.15 Uhr und 13.30 Uhr Zugang zur Wohnung verschafft und Bargeld gestohlen.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell