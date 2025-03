Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gefährliche Körperverletzung in Rheydt | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagabend, 28. Februar, trug ein 23-jähriger Rheydter Verletzungen davon, als ihn gegen 20 Uhr zwei unbekannte Personen angriffen.

Der Vorfall ereignete sich an der Mittelstraße. Nach seinen Angaben sei der Geschädigte zu Fuß in Richtung Bachstraße unterwegs gewesen, als zwei Männer ihn unvermittelt, zunächst verbal, angingen. Im weiteren Verlauf kam es zu einem körperlichen Übergriff, bei dem sich der Mann verletzte. Die Täter flüchteten in Richtung Bachstraße. Der 23-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die zwei Männer beschreibt er wie folgt:

Der Erste sei 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß gewesen. Er habe eine Tasche der Marke Gucci sowie dunkle Kleidung getragen. Auf der schwarzen Jogginghose sei der weiße Buchstabe "A" in weißer Schrift erkennbar gewesen. Das Erscheinungsbild wurde als südeuropäisch beschrieben.

Der zweite Täter sei ebenfalls dunkel gekleidet, 20 bis 25 Jahre alt und ca. 1,75 Meter groß gewesen. Sein Erscheinungsbild wird ebenfalls als südeuropäisch beschrieben.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell