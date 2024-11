Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfallflucht mit hohem Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte eine unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer am Dienstag im Stadtteil Seckenheim.

Der oder die Unbekannte streifte in der Zeit zwischen 9.15 Uhr und 13.00 Uhr in der Seckenheimer Hauptstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 beim Polizeirevier Ladenburg zu melden.

