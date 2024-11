Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen - Pressemeldung Nr. 3

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5907216 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5907293) ereignete sich am Dienstagnachmittag in Neckargemünd ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.

Ein 80-jähriger Mann war gegen 14.30 Uhr mit seinem Volvo in der Neckarsteinacher Straße unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle "Schwimmbad" verlor er aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einer entgegenkommenden 56-jährigen Renault-Fahrerin. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die 56-Jährige und die drei weiteren Fahrzeuginsassen im Alter zwischen 11 und 35 Jahren leicht verletzt. Die Fahrerin des Renault wurde zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wo jedoch schwere Verletzungen ausgeschlossen werden konnten.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn halbseitig gesperrt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr örtlich umgeleitet. Bei den Absperr- und Verkehrsmaßnahmen unterstützte die Freiwillige Feuerwehr Neckargemünd mit insgesamt acht Wehrleuten.

Die Ermittlungen zur Unfallursache durch die Unfallspezialisten des Verkehrsdienstes Heidelberg dauern an.

