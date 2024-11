POL-MA: Mannheim: Buntmetalldiebe gefasst

Heidelberg (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft brach in der Nacht von Montag auf Dienstag in mehrere Gartenhäuser ein. Im Laufe des Dienstagmorgens meldeten sich zwei geschädigte Gartenbesitzer, die ihre Parzellen in der Kleingartenanlage am Stückerweg haben. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass in mindestens sieben Gartenhäuser eingebrochen wurde. ...

