Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Alkoholisiert unterwegs

Augsburg (ots)

Göggingen - Am gestrigen Dienstag (09.07.2024) war ein 56-jähriger Pedelec-Fahrer alkoholisiert in der Bergiusstraße unterwegs.

Gegen 08.30 Uhr war der 56-Jährige auf dem Radweg an der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Bergiusstraße musste er an der roten Ampel halten. Dabei stürzte der 56-Jährige von seinem Rad. Eine Streife, die ebenfalls an der Kreuzung hielt, leistete Erste Hilfe bei dem Mann. Er wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Bei der weiteren Aufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 56-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,0 Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 56-Jährigen.

