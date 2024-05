Polizei Dortmund

POL-DO: Versammlungsgeschehen am 25. Mai in Dortmund - 3.500 Menschen ziehen friedlich durch die Innenstadt

Dortmund (ots)

Am Samstagmittag (25. Mai) demonstrierten mehrere tausend Menschen friedlich, anmeldekonform und ohne Störungen in der Dortmunder Innenstadt. Gegen 12 Uhr startete die Demonstration mit dem Thema "Wir haben die Wahl - Bunt statt Braun" und rund 3.500 Teilnehmenden am Ostwall direkt vor dem Adlerturm. Die Polizei war zum Schutz der Versammlungs- sowie Meinungsfreiheit präsent.

Der Aufzug führte über den Ostwall und setzte sich dann über den Osten- sowie Westenhellweg fort. Im Bereich der beiden Hellwege errichteten die Teilnehmenden eine Menschenkette. Nach Beendigung dieser kehrten die Demonstrierenden für eine Abschlusskundgebung zum Adlerturm zurück. Dort endete die Versammlung gegen 14:38 Uhr.

In der Zeit von 12 bis 14 Uhr kam es aufgrund des Versammlungsgeschehens zu Verkehrseinschränkungen. So war der innere Ostwall ab 12:30 Uhr kurzzeitig komplett gesperrt und nicht befahrbar.

