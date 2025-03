Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahndung nach Exhibitionist; Trickbetrüger unterwegs; Räuberischer Diebstahl; Verkehrsunfall; Unter Drogen mit E-Scoooter unterwegs; Telefonkabel abgerissen

Reutlingen (ots)

Filderstadt-Harthausen (ES): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann, der sich am Dienstagmittag am Ortsrand von Harthausen vor einer Frau entblößt hat, fahndet das Polizeirevier Filderstadt. Die Frau saß gegen 13 Uhr mit ihrem Hund auf einer Bank im Reiterweg im Wohngebiet Leerer Sack, als sie eine Person von hinten mit dem Fahrrad heranfahren hörte. Als sie sich umdrehte, erkannte sie, dass der Unbekannte hinter ihr angehalten, sich entblößt hatte und onanierte. Davon ließ er auch nicht ab, als er erkannte, dass er bemerkt wurde und die Frau die Örtlichkeit verließ. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief bislang ergebnislos. Der Kriminelle wird als etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, von sportlicher Statur und heller Hautfarbe beschrieben. Er hatte dunkelblonde Haare und war mit einer grauen Jogginghose, einem dunklen Hoodie und einer Mütze oder Basecap bekleidet. Er war mit einem dunklen Fahrrad unterwegs. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/7091-3 um Hinweise. (cw)

Ostfildern (ES): Trickbetrüger des Hauses verwiesen (Zeugenaufruf/Warnhinweis)

Ein mutmaßlicher Krimineller ist am Dienstagmorgen in Nellingen aufgetreten. Gegen 8.45 Uhr klingelte der Unbekannte bei einer Seniorin und versuchte im weiteren Verlauf, sich Zutritt zum Esszimmer zu verschaffen. Zuvor hatte der Mann zunächst auf die Rauchmelder in den Räumen gedeutet. Die Frau rief ihren anwesenden Enkel herbei, der die Betrugsmasche sofort erkannte und den Mann der Wohnung verwies. Der gebrochen Deutsch sprechende Unbekannte, der außerdem eine vermeintliche Spende für krebskranke Kinder verlangt hatte, ist circa 40 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er war mit einer schwarzen Daunenjacke sowie einer Jeanshose bekleidet und trug des Weiteren eine schwarze, eckige Brille und eine schwarze Schildmütze mit weißer Aufschrift. Zeugenhinweise zu dem Gesuchten nimmt der Polizeiposten Ostfildern unter der Telefonnummer 0711/3416983-0 entgegen. Informationen zu und Tipps gegen Trickdiebe und Betrüger an der Haustür finden Sie im Internet unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ (mr)

Tübingen (TÜ): Räuberischer Diebstahl

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Tübingen seit Montagvormittag gegen einen 39-Jährigen. Der Mann war kurz nach 11.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt am Europaplatz einem Angestellten aufgefallen, als er das Geschäft über den Kassenbereich verlassen wollte, ohne die zuvor aus der Auslage entnommene Ware zu bezahlen. Als die Mitarbeiter den Mann darauf ansprachen, ging er diese körperlich an und flüchtete aus dem Markt. Durch eine alarmierte Streifenbesatzung konnte der Mann kurze Zeit später im Stadtgebiet angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Das Diebesgut hatte er noch bei sich. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. (gj)

Hechingen (ZAK): Verletzte bei Kollision im Einmündungsbereich

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am Dienstagmorgen bei Hechingen ereignet. Kurz nach 8.30 Uhr war eine 88 Jahre alte Frau mit einem VW auf der K 6931 von Bechtoldsweiler herkommend unterwegs und wollte an der Einmündung zur K 7107 nach links in Richtung Bodelshausen abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem aus dieser Richtung kommenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 46-Jährigen. Infolge des Zusammenstoßes wurde der VW abgewiesen und prallte noch gegen die Leitplanken. Beim Unfall zogen sich beide Personen ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Ihre Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf schätzungsweise 10.500 Euro. Zur Rettung der Seniorin aus ihrem Pkw war auch die Feuerwehr ausgerückt. Die Unfallstelle war kurz vor 10.30 Uhr geräumt. (mr)

Balingen (ZAK): Ungewöhnliche E-Scooterfahrt endet mit Blutprobe Eine ungewöhnliche E-Scooterfahrt ist am Montagmittag von einer Streife des Polizeireviers Balingen gestoppt worden. Ein 26-Jähriger fuhr mit seinem Elektroroller kurz nach 12.15 Uhr auf dem Radweg der Rosenfelder Straße - jedoch in einer äußerst gefährlichen, sitzenden Position. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Beamten stellten diese bei dem Mann deutliche Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Ein Test verlief positiv. Der 26-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, sein Roller wurde sichergestellt. (gj)

Hechingen (ZAK): Telefon-Kabel abgerissen

Bei einem Unfall mit einer Forstmaschine ist am Montagvormittag auf dem Landwirtschaftsweg zwischen Hechingen und Schlatt ein Telefon-Kabel abgerissen worden. Kurz vor 11.45 Uhr fuhr ein 71-Jähriger mit seiner selbstfahrenden Forstarbeitsmaschine auf dem Weg parallel der B32 in Richtung Schlatt. Trotz eingefahrenem Kran blieb das Fahrzeug an einer über die Straße verlaufenden Telefonleitung in vier Metern Höhe hängen und riss diese ab. Durch eine Streife des Polizeireviers Hechingen konnte in der Folge zeitnah ein Techniker erreicht werden, der die Leitung wieder reparierte. (gj)

