POL-RT: Telefonbetrüger am Werk; Fußgängerin von Linienbus erfasst; Essen auf Herd vergessen

Telefonbetrüger am Werk (Warnhinweis)

Ein Senior aus Reutlingen ist im Laufe des Dienstags von einem Telefonbetrüger um mehrere tausend Euro gebracht worden. Auf dem Computerbildschirm des Mannes war zuvor eine sogenannte Pop-up-Nachricht erschienen, die einen angeblichen Virenbefall seines PC zum Inhalt hatte. Der Senior wählte in der Folge die angezeigte Rufnummer und wurde dann von einem selbsternannten, Englisch sprechenden Servicemitarbeiter aufgefordert, einen sogenannten Fernzugriff auf seinen Computer zuzulassen. Dem kam der Reutlinger nach und gab zudem die Daten seines Online-Bankings bekannt. Im weiteren Verlauf wurde vom Konto des Geschädigten eine fünfstellige Summe abgebucht. Später flog der Betrug auf.

Informations- und Präventionstipps zu dieser Betrugsmasche finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/ (mr)

Kirchheim (ES): Fußgängerin von Linienbus erfasst (Zeugenaufruf)

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 53 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Alleenstraße erlitten. Der 58 Jahre alte Lenker eines Linienbusses war von der Schlierbacher Straße herkommend in den Kreisverkehr eingefahren und wollte diesen gegen 8.40 Uhr an der ersten Ausfahrt in Richtung Alleenstraße verlassen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und der Fußgängerin, die den dortigen Fußgängerüberweg von rechts nach links überquerte. Die 53-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und geriet unter den Bus. Der Rettungsdienst brachte die schwerverletzte Frau zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der Busfahrer und die sieben in seinem Fahrzeug befindlichen Fahrgäste blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Sachschaden entstand nicht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und die der Polizei bislang noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. (rd)

Holzmaden (ES): Essen auf Herd vergessen

Angebranntes Essen in einer Unterkunft in der Bahnhofstraße hat am Dienstagabend zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei geführt. Zeugen hatten gegen 21.45 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert. Bei deren Eintreffen war Rauchentwicklung im Gebäude festzustellen und ein Rauchmelder in Betrieb. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften angerückt war, konnte die Ursache der Rauchentwicklung rasch klären. Hierbei handelte es sich um angebrannte Speisen in einer Pfanne auf dem Küchenherd. Der verantwortliche Koch konnte zunächst nicht festgestellt werden. Verletzt wurde niemand. (gj)

