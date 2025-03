Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach wilder Fahrt durch Papenburg gesucht

Papenburg (ots)

Am 14.03.2025, gegen 23.20 Uhr befuhr der Fahrer eines weißen Dacia in 26871 Papenburg die Rheiderlandstraße aus Richtung Weener in Richtung Splitting. Dabei geriet der Fahrer des Dacia mehrfach in den Gegenverkehr, wodurch es beinahe zu Verkehrsunfällen gekommen wäre. Im Zuge einer Verkehrskontrolle wurde der 67-jährige Dacia-Fahrer angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, was ein Atemalkoholtest mit 1,53 Promille bestätigte. Fahrzeugführer, welche aufgrund der Fahrweise des Dacia ausweichen mussten, mögen sich bitte mit der Polizei Papenburg unter 04961-9260 in Verbindung setzen.

