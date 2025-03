Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 16. März überprüfte eine Polizeistreife das Firmengelände eines Unternehmens in der Straße "Am Kreisforst" in Meppen. Dabei stellten die Beamten ein eingestürztes Rolltor an einer Lagerhalle fest. Vor dem Gebäude lag eine große Rolle mit Kupferkabeln, die offenbar als Vorbereitung für einen Abtransport bereitgestellt wurde.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es bereits in der Nacht vom 14. auf den 15. März zu einem Einbruch gekommen war (wir berichteten). Die neuerlichen Spuren deuten darauf hin, dass sich Unbekannte in der Nacht zum 16. März erneut gewaltsam Zutritt verschafft haben. Ob diese beiden Taten im Zusammenhang stehen wird derzeit noch ermittelt.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05931/9490 bei der Polizei in Meppen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell