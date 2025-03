Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Holzbank in Brand gesteckt - Zeugen gesucht

Lathen (ots)

Am Samstagabend kurz vor 17.00 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass mutmaßlich drei männliche Jugendliche eine Holzsitzbank in Brand gesetzt haben. Die Tat ereignete sich in Höhe der Hundefreilauffläche am Sportplatzgelände des SV Raspo Lathen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Jugendlichen bereits geflüchtet. Die durch das Feuer erheblich beschädigte Sitzbank musste abgelöscht werden. Laut Zeugenaussagen bewegten sich die Täter in Richtung Meppener Straße ("Alte B70").

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

